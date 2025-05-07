نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج اللاعب الإسباني إريك جارسيا، مدافع نادي برشلونة، بتصريحات قوية ومشحونة عقب الخسارة الدراماتيكية التي تعرض لها فريقه أمام إنتر ميلان، والتي أطاحت بالكتالونيين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-3 في لقاء مثير امتد إلى الأشواط الإضافية.

ورغم الأداء القتالي الذي قدمه لاعبو برشلونة، إلا أن بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل من الحكم البولندي سيمون مارشينياك، أثارت استياءهم، وعلى رأسها تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني واحتساب أخرى لإنتر ميلان.

كرة القدم كانت قاسية علينا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، علّق جارسيا على أحداث المباراة قائلًا: "ما حدث كان مؤلمًا للغاية. كرة القدم كانت قاسية معنا الليلة. مرة أخرى نجد أنفسنا متأخرين بهدفين في مباراة حاسمة... ومع ذلك أظهر الفريق شخصية مذهلة، كما هي عادته دائمًا".

رسائل مبطّنة بشأن الحكم

وبلهجة لم تخلُ من التلميح، أشار جارسيا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشعر فيها الفريق بالظلم التحكيمي في هذا الملعب قائلًا: "لا أعرف لماذا تسير الأمور ضدي في هذا المكان، فكل زيارة لهذا الملعب ترتبط بظروف خارجة عن سيطرتنا... ونحن نعلم جيدًا ما حدث مع هذا الحكم تحديدًا في آخر مرة لعبنا هنا"، في إشارة واضحة إلى مباراة سابقة أثارت جدلًا تحكيميًا مشابهًا مع نفس الحكم.

لا أعذار رغم الأخطاء التحكيمية

رغم انتقاداته، رفض جارسيا أن يتحجج بالقرارات التحكيمية فقط، قائلًا: "لكن لا مفر من الاعتراف بالحقيقة: تلقينا ستة أهداف خلال مباراتَي الذهاب والإياب. لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة، خاصة بوجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في الفريق. ومع ذلك، كنا مدعومين من آلاف الجماهير الذين حضروا وساندونا بكل طاقتهم".

برشلونة كان الأفضل في الشوط الثاني

وبشأن سير المباراة، أوضح المدافع الكتالوني: "في الشوط الثاني من اللقاء، فرضنا سيطرتنا وكنا الطرف الأفضل بشكل واضح، لكن استقبال هدف قاتل في الدقيقة 93 كان صعبًا نفسيًا وتكتيكيًا، ومن ثم لعب إنتر الأشواط الإضافية بتماسك دفاعي كبير".

الهزيمة الأوروبية لن تؤثر على الكلاسيكو

وعن مدى تأثير هذه الخسارة الأوروبية على استعدادات الفريق للكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، أكد جارسيا بثقة: "لا أعتقد أن هذه الخسارة ستؤثر علينا في مواجهة الأحد. لقد تجاوزنا الكثير من التوقعات هذا الموسم، وخروجنا من هذه البطولة سيجعلنا أقوى وأكثر تركيزًا على تحقيق لقب الليغا".