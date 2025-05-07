نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أراوخو بعد إقصاء برشلونة: كنا قريبين من النهائي ولكن الحلم تبخر بأدق التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، لاعب نادي برشلونة، عن خيبة أمله الكبيرة بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، إثر الهزيمة القاسية أمام إنتر ميلان بنتيجة 4-3، في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي، التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا".

تصريحات أراوخو بعد توديع برشلونة دوري الأبطال

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية عقب المباراة، قال أراوخو بحزن: "نشعر بمرارة الهزيمة، كنا نؤمن بقدرتنا على الوصول إلى النهائي. لقد قدمنا مشوارًا قويًا في البطولة هذا الموسم، وكان الحلم قريبًا جدًا، لكن للأسف، الأمور انزلقت من بين أيدينا في اللحظات الحاسمة".

وتحدث أراوخو عن كيفية خسارة المباراة قائلًا: "مثل هذه المباريات تُحسم دائمًا على جزئيات صغيرة. ارتكبنا أخطاء كلفتنا الكثير، ولم نستطع الحفاظ على تقدمنا أو تماسكنا في اللحظات الصعبة. ضياع فرصة التأهل بهذا الشكل مؤلم للغاية".

ورغم الهزيمة الأوروبية، شدد مدافع برشلونة على أن الفريق لا يزال يمتلك أهدافًا في الموسم الجاري، وأكد أن التركيز سينتقل مباشرة إلى مباراة الكلاسيكو القادمة أمام ريال مدريد. وقال: "رغم أن الخروج الأوروبي يمثل ضربة قوية، إلا أننا نتمتع بعقلية صلبة. تنتظرنا مواجهة مهمة أمام ريال مدريد، وعلينا أن نضع كل تركيزنا في الفوز بها، خاصة وأن لقب الدوري لا يزال في متناولنا".

كما نقل أراوخو رسائل المدرب الألماني هانز فليك إلى اللاعبين عقب المباراة، قائلًا: "المدرب قال لنا إنه فخور بما قدمناه طوال الموسم الأوروبي، وإننا سنعود أقوى في العام المقبل. لقد قدمنا أداءً جيدًا بشكل عام، لكننا استقبلنا عددًا كبيرًا من الأهداف في هذه المباراة، وهذا أمر يجب علينا مراجعته بعناية".

وفي ختام حديثه، وجّه أراوخو رسالة شكر لجماهير برشلونة، مؤكدًا: "نحن ممتنون لكل من وقف معنا وصدق في قدرات هذا الفريق. سنقاتل حتى النهاية ونعد الجميع بأن نعود أقوى في الموسم القادم".