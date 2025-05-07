نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاوتارو مارتينيز يكشف كواليس ما قبل مواجهة برشلونة: بكيت يومين وخضنا معركة لا تُنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان، عن اللحظات الصعبة التي مر بها قبل مواجهة فريقه الحاسمة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه عاش ضغطًا نفسيًا وجسديًا كبيرًا بسبب إصابة في الساق، وصلت به إلى البكاء لليلتين متتاليتين، قبل أن ينجح في اللحاق بالمباراة والمساهمة في قيادة فريقه إلى النهائي المرتقب.

لاوتارو مارتينيز يكشف كواليس ما قبل مواجهة برشلونة

وشارك لاوتارو بشكل أساسي في المواجهة المثيرة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ونجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه، في مباراة انتهت بفوز إنتر ميلان بنتيجة 4-3، ليضمن مقعده في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "سكاي إيطاليا" عقب نهاية المباراة، قال لاوتارو: "كنت أشعر بشد عضلي في الساق قبل اللقاء، ومررت بيومين عصيبين للغاية، جلست في المنزل أبكي بسبب الخوف من عدم قدرتي على المشاركة. لكن الطاقم الفني والطبي عملوا معي بشكل مكثّف، وبفضل الله تمكنت من استعادة جزء كبير من جاهزيتي، رغم أنني لم أكن في أفضل حالاتي".

وأضاف قائد الإنتر: "هكذا أعيش كرة القدم، أتعامل مع كل مباراة وكأنها معركة نهائية. وعدت عائلتي بأنني سأكون في الملعب، ولم يكن في ذهني إلا الوفاء بذلك الوعد، مهما كانت الظروف".

التأهل وسط دموع وضغط نفسي

وخلال حديثه لوسائل الإعلام بعد اللقاء، بدا التأثر واضحًا على لاوتارو الذي حاول حبس دموعه، معبرًا عن فخره الكبير بفريقه وما وصلوا إليه. وقال: "واجهنا فريقًا كبيرًا مثل برشلونة، ولم تكن المهمة سهلة على الإطلاق، لكن إنتر ميلان تطوّر كثيرًا في السنوات الأخيرة، نحن نتقدم باستمرار منذ أربعة أو خمسة مواسم، والفريق يتمتع بشخصية قتالية لا تعرف الاستسلام. الجمهور أيضًا لعب دورًا هائلًا، فالأجواء في الملعب كانت لا تُوصف، شعرت وكأننا في ساحة معركة حقيقية".

الحلم الأوروبي يتجدد في ميونخ

وبتأهل الإنتر إلى النهائي، سيواجه الفريق الفائز من مواجهة آرسنال وباريس سان جيرمان في المباراة النهائية المقرر إقامتها في ميونخ بتاريخ 31 مايو الجاري، وسط طموحات كبيرة من جماهير "النيراتزوري" باستعادة أمجاد الماضي.

وتابع لاوتارو حديثه مشيرًا إلى الدافع الكبير الذي يحرك اللاعبين منذ خسارة نهائي 2023 أمام مانشستر سيتي، وقال: "منذ اللحظة التي خسرنا فيها النهائي في إسطنبول، ونحن نفكر في اليوم الذي نعود فيه للنهائي مجددًا. واليوم تحقق الحلم من جديد. علينا الآن أن نستعيد طاقتنا، وننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لأن أمامنا فرصة عظيمة لصناعة التاريخ باسم هذا النادي الكبير".