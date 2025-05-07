سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة ويعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن احتمالية إعادة مباراة القمة أمام الزمالك ضعيفة للغاية، مرجّحًا أن تكتفي لجنة الانضباط بتطبيق العقوبة المعلنة مسبقًا، والمتمثلة في خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي الأهلي، دون اللجوء إلى إعادة اللقاء.

سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة

وخلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اللعيب" الذي يُعرض على قناة MBC مصر، أوضح عبد الحفيظ: "أنا أكن احترامًا كبيرًا لجميع اللوائح والقرارات، وسألتزم بما يصدر عن لجنة الانضباط، لكن من الناحية الواقعية، أرى أن إعادة المباراة أمر غير وارد. الأرجح أن اللجنة ستُبقي على قرار خصم النقاط الثلاث كما سبق الإعلان عنه".

وأضاف: "تركيزي حاليًا منصبّ بالكامل على مشوار الفريق في بطولة الدوري، والظروف لا تحتمل أي تشتيت للانتباه. نحن بحاجة للتركيز الكامل، وعلى الجميع الالتزام بقرارات الجهات المسؤولة، لأن احترام القوانين هو حجر الأساس في أي منظومة رياضية".

عبد الحفيظ يعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك

وفي سياق مختلف، تطرق عبد الحفيظ إلى الجدل الدائر بشأن رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو عن صفوف نادي الزمالك، مشبّهًا الموقف بما حدث سابقًا مع النجم عبد الله السعيد عندما كان لاعبًا في الأهلي.

وأوضح عبد الحفيظ: "عبد الله السعيد كان من الركائز الأساسية في الأهلي، وتكرر معه نفس السيناريو. كنّا نعلم أنه سيرحل، ورغم ذلك شارك في مباراة مصيرية أمام مونانا الجابوني في دوري أبطال إفريقيا، وقدم أداءً قويًا ومشرّفًا، رغم معرفته المُسبقة بمغادرته للنادي".

وعن خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية، عبّر عبد الحفيظ عن استغرابه، قائلًا: "لا يعقل أن يفقد الزمالك بطولة كان الأوفر حظًا للفوز بها، بل كان المرشح الأول والثاني والثالث، خاصةً كونه حامل اللقب ويمتلك عناصر فنية متميزة. ما حدث غير مفهوم وغير مبرر".

موقفه من انتقال زيزو إلى الأهلي

وفيما يخص الأنباء التي تتحدث عن انتقال زيزو للنادي الأهلي، علّق عبد الحفيظ مؤكدًا أن الأمر يعدّ طبيعيًا في كرة القدم، قائلًا: "زيزو اتخذ القرار الذي يراه مناسبًا لمستقبله، وهذا حق مشروع. في النهاية، كرة القدم لعبة مصالح، وكل نادٍ يسعى لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر. ما حدث مع زيزو ليس جديدًا، فلدينا أمثلة مشابهة، مثل انتقال إبراهيم حسن وحسام حسن للأهلي في الماضي، وهي كانت صفقة قوية ومؤثرة".

واختتم حديثه قائلًا: "المفاوضات بين الأندية جزء أصيل من كرة القدم، ولا يوجد أي خطأ في انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر ما دام أن الأمور تسير وفق الإطار القانوني السليم. من حق كل لاعب البحث عن مصلحته، ومن حق كل نادٍ السعي لتعزيز قدراته".