نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الترجي ريجيكامب أبلغ ميدو برفض تولي تدريب الزمالك بسبب تأخر سداد المستحقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور، أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تواصل مع المدرب ريجيكامب مدرب الترجي التونسي السابق، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلفًا لبيسيرو.

ريجيكامب أبلغ ميدو برفض تولي تدريب الزمالك

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، ميدو تواصل مع المدرب الروماني ريجيكامب لتولي تدريب الزمالك، وعرض عليه مليون و٤٠٠ ألف دولار في السنة.

وأضاف، أن المدرب رفض العرض لأن الزمالك غير ملتزم بدفع مستحقات المدربين.