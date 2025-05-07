نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة برشلونة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي إنتر ميلان الإيطالي من تحقيق الفوز أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 4-3 على ملعب "سان سيرو" ليتأهل بذلك إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بنتيجة 7-6 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أهداف مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

افتتح لاوتارو مارتينيز أول أهداف اللقاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 21، بعد أن نجح ديماركو في قطع الكرة ثم ممرها إلى ماركوس تورام الذي أرسل عرضية أرضية إلى مارتينيز ليستقبلها الأخير بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك منتصف المرمى.

وأضاف هاكان تشالهان أوجلو الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لاوتارو مارتينيز وتسبب فيها ب أو كوبارسي، نفذها أوجلو بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس فويتشيك تشيزني.

وقلص إريك جارس الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 54، بعد عرضية من جيرارد مارتن إلى جارسيا الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل داني أولمو الهدف الثاني والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 60، بعد عرضية من جيراد مارتن إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أولمو برأسية، سكنت الشباك على يمين الحارس يان سومر.

وأحرز رافينيا دياز الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 88، بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس يان سومر ليتابعها رافينيا بتسديدة أخرى بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في أسفل الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح فرانشيسكو أتشيربي في تسجيل الهدف الثالث والتعادل لصالح إنتر ميلان في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد عرضية أرضية من دينزل دومفريس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أتشيربي من على القائم الأول بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع دافيد فراتيسي أن يسجل الهدف الرابع لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 99، بعد أن هيأ مهدي طارمي الكرة لزميله فراتيسي الذي استقبلها بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.