نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسيناريو خيالي.. إنتر يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوز درامي على برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق ليتأهل بذلك إنتر ميلان إلى نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة 7-6 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أحداث مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 21، بعد أن نجح ديماركو في قطع الكرة ثم ممرها إلى ماركوس تورام الذي أرسل عرضية أرضية إلى مارتينيز ليستقبلها الأخير بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك منتصف المرمى.

وسدد نيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 41، تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس فويتشيك تشيزني.

وفي الدقيقة 38 صوب هاكان تشالهان أوجلو، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ونجح هاكان تشالهان أوجلو في تسجيل الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لاوتارو وتسبب فيها كوبارسي، نفذها أوجلو بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس فويتشيك تشيزني.

واستطاع إريك جارسيا أن يسجل الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 54، بعد عرضية من جيرارد مارتن إلى جارسيا الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأهدر جارسيا فرصة هدف محقق لصالح برشلونة في الدقيقة 56، بعد تسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، وذلك لتمكن الحارس يان سومر من إبعادها من من يسار مرماه.

وسجل داني أولمو الهدف الثاني والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 60، بعد عرضية من جيراد مارتن إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أولمو برأسية، سكنت الشباك على يمين الحارس يان سومر.

وأطلق لامين يامال لاعب برشلونة في الدقيقة 77، تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس يان سومر من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وأحرز رافينيا دياز الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 88، بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس يان سومر ليتابعها رافينيا بتسديدة أخرى بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في أسفل الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 2+90، بعد تسديدة أرضية قوية من لامين يامال من خارج منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل فرانشيسكو أتشيربي الهدف الثالث والتعادل لصالح إنتر ميلان، بعد عرضية أرضية من دينزل دومفريس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أتشيربي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3 ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وشهدت الدقيقة 99 الهدف الرابع لصالح إنتر ميلان عن طريق دافيد فراتيسي بعد أن هيأ مهدي طارمي الكرة إلى زميله فراتيسي الذي استقبلها بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.