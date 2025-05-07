نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية ترسل حيثيات عدم خصم 3 نقاط من الأهلي إلى التظلمات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب، ترسل حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم ٣ نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات الأربعاء.

رابطة الأندية ترسل حيثيات عدم خصم 3 نقاط من الأهلي

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كما سترسل رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم ٣ نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله".

تابع الغندور: "وكانت رابطة الأندية، قد تلقت خطابا رسميا من لجنة التظلمات، لطلب حيثيات القرارين الأول والثاني من الرابطة في أزمة مباراة القمة ١٣٠، وستجتمع التظلمات بعد غدا الخميس لإصدار قرارها في الأزمة بشكل رسمي".