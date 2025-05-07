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أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، انطباع طارق مصطفى المدير الفني للفريق بعد رفض انتقاله لتدريب الزمالك.

رئيس البنك الأهلي: طارق مصطفى مش مضايق بعد فشل انتقاله لتدريب الزمالك

قال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "طارق مصطفى مرتبط معنا بعقد ممتد وعقدنا معه جلسة لتحديد أهدافنا الموسم القادم.. طارق مصطفى سيكمل مهمته معنا بشكل طبيعي".

أضاف: "طارق مصطفى مش مضايق إنه مش رايح الزمالك مبسوط إنه مكمل في تجربته مع البنك الأهلي".

وأشار: "لو عرض الزمالك مطروح لطارق مصطفى بنهاية الموسم وطارق مصطفى مصر على الرحيل لن أمانع".

وواصل: "كل اللاعبين الأجانب في البنك الأهلي تحصل على رواتبهم بالجنيه المصري وليس العملة الصعبة".

أشار: "ناصر منسي كان قريبا من العودة لنا قبل هدفه في شباك الأهلي بالسوبر الإفريقي وأسامة فيصل لن يرحل عن البنك الأهلي إلا للاحتراف ولو الأهلي احتاجه في كأس العالم للأندية سأوافق بالطبع لأن الأهلي يمثل مصر".