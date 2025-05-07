وائل القباني: أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت.. وبيسيرو لم يضيف جديد للفريق

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، عن رحيل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تدريب الفارس الأبيض واقتراب أيمن الرمادي من تولي المهمة.

وقال وائل القباني، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "بيسيرو لم يضيف أي جديد لنادي الزمالك وطريقته دفاعية ولا تليق بالفارس الأبيض وتاريخه مع كامل احترامي له ولمسيرته التدريبية".

وواصل القباني: "رحيل جوزيه بيسيرو عن تدريب الزمالك لا يضمن تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز".

وشدد: "مدرب الزمالك الجديد سواء كان أيمن الرمادي أو غيره، سيكون أمامه فرصة لتجهيز لاعبي الأبيض لنهائي كأس مصر".

وتحدث القباني عن ترشيحه لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك، قائلًا: "الزمالك هو من صنع اسمي ونجوميتي وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".

واختتم: "لا أعلم بترشيحي لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك ولكن أنا تحت أمر النادي في أي وقت".