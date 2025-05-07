نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق التعاون يوم الغد الأربعاء الموافق السادس من مايو في لقاء منتظر بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 30 بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والتعاون

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الأهلي والتعاون مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:25 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 8:25 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.