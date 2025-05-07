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أحمد جودة - القاهرة - حددت لجنة الحكام الإسبانية هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة الكلاسيكو المقبلة.

لجنة الحكام الإسبانية تستقر على حكم مباراة الكلاسيكو

ويواجه برشلونة منافسه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأكد موقع ريليفو فإن تم اختيار هيرنانديز هيرنانديز لإدارة المباراة بعد أكثر من 5 أعوام عن الكلاسيكو الأخير الذي تولى تحكيمه.

ومن المقرر أن يكون هذا الكلاسيكو هو الخامس له في مسيرته التحكيمية.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة بـ 75 نقطة أي يبتعد بفارق 4 نقاط.