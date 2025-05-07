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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، اليوم، إقالة المدير الفني توم كليفرلي من منصبه، وذلك عقب نهاية موسم 2024/2025 الذي شهد نتائج مخيبة.

واتفورد يعلن رحيل مدربه بسبب النتائج السيئة

وأنهى الفريق الموسم في المركز الرابع عشر بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، بعدما حقق خمسة انتصارات فقط خلال عام 2025.

وكان كليفرلي، لاعب واتفورد السابق، قد تولى تدريب الفريق في مارس 2024 بشكل مؤقت، قبل أن يتم تعيينه بشكل دائم بعد تحقيقه نتائج إيجابية، إذ خسر مرة واحدة فقط في أول سبع مباريات له مع الفريق.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي للنادي، قال المدير الرياضي جيان لوكا ناني: "حان الوقت لإجراء تغيير وبناء مشروع جديد، مستندين إلى مجموعة شابة وموهوبة من اللاعبين، اكتسبت خبرة كبيرة هذا الموسم في منافسات التشامبيونشيب".