نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم مباراة زد والاتحاد السكندري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى سلبيًا مع نظيره زد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من دورى نايل.

وبذلك يرتفع رصيد زد إلى 29 نقطة بينما يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى23 نقطة.

جاءت المباراة حماسية سريعه فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات على المرميين.

ولاح لفريق زد فرصتين للتهديف عن طريق شادى حسين ومصطفى سعد بينما لاح للاتحاد السكندرى فرصتين عن طريق فادى فريد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني كثف فريق زد من هجماته وهدد مرمى الاتحاد السكندرى بينما لجأ الاتحاد السكندرى إلى الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وتصدى دفاع كل فريق لهجمات الآخر لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى ليتصدر زد المجموعة ويتأكد رسميا بقائه في المسابقة ويعود الاتحاد السكندرى إلى الإسكندرية بنقطة غالية.