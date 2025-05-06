نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تكريم الإنسان.. واقعة جديدة في مباراة ديروط وأبو قير للأسمدة 2009 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أحداث قوية شهدتها مباراة ديروط أمام أبو قير للأسمدة مواليد 2009 في دوري المحترفين والتي تسببت سيارة نقل الموتى في إلغاء المبارأة.

وأدار اللقاء طاقم من بني سويف بقيادة إسلام فوزي والذي أظهر قرار قوي بعد إقامة المباراة والسبب سيارة تكريم الإنسان.



المفاجأة كانت من جانب فريق ديروط والذي حاول إثارة الأزمات باختيار الزي لفريقه حيث أبلغ حكم المباراة بتغييره عدة مرات ليثير غضب فريق أبو قير بعد التغيير عدة مرات.

سيارة تكريم الإنسان

ومع إجراء مراسم القرعة تساءل الحكم عن سيارة الإسعاف والتي دخلت لملعب المباراة في حالة مزرية وبعد الفحص تبين أنها سيارة تكريم الإنسان.

كما لم يتواجد قي السيارة سوى السائق فقط في غياب المسعف الأمر الذي قرر على إثره حكم المباراة بعدم خوضها بعد الانتظار للوقت القانوني بداعي سلامة اللاعبين.

الأمر أثار غضب صاحب الأرض والذي دخل لغرفة الحكام منددا بغضبه بينما على الجانب الاخر حصد الحكم الإشادة على قراره من جميع المتابعين للحادثة.

وباتت واقعة إحضار سيارات تكريم الإنسان متكررة بسبب ثمنها الزهيد عن سيارات الإسعاف