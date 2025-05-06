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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر للشباب والناشئين لرفع الأثقال، في التتويج بـ12 ميدالية متنوعة، في بطولة العالم 2025، والتي أقيمت في مدينة ليما عاصمة بيرو، واختتمت منافساتها أمس، بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

بعد التتويج بـ12 ميدالية أرقام قياسية بالجملة للأوناش في بطولة العالم

واستطاع المنتخب المصري أن يتوج بـ12 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 برونزيات.

وبذلك تحتل مصر المركز الثاني في جدول ترتيب الميداليات، في منافسات الناشئين بـ4 ميداليات ذهبية، رغم عدم المشاركة بفريق كامل، وجاء المنتخب في الوصافة خلف إيران المتصدرة، وتفوق على التنين الصيني الذي احتل المركز الثالث.

ونجح السيد علي عطية في التتويج بذهبية الكلين والمجموع وحطم أرقام عربية وإفريقية، كما تمكن أحمد جمال وزن 96 كجم، وحق ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين.

كما توجت رحمة أحمد بذهبية الخطف، رغم إصابتها ولكنها تحاملت على نفسها، واكتفت بمحاولة واحدة في الكلين بعد رفض الجهاز الفني بقيادة كابتن إسماعيل سنوسي المغامرة حفاظا علي سلامة اللاعبة.

ونجح عبدالرحمن حسين، في التتويج بـ3 ميداليات ذهبية، في منافسات الـ17 عامًا ولم يوفق في ميدالية الـ20، وهو ثاني أفضل لاعب في البطولة في المرحلة العمرية التي خاض منافساتها.

وأخيرًا توج محمود حسني بـ3 ميداليات برونزية رغم صعوبة المنافسات.

وترأس البعثة المصرية أحمد سمير، نائب رئيس الاتحاد، وتضم كذلك الحكم الدولي إنجا سيد، والمدير الفني للرجال محمد حسني، والمدير الفني للسيدات إسماعيل سنوسي.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد اختتم مشاركته في البطولة الإفريقية بموريشيوس مؤخرًا بـ11 ميدالية متنوعة.