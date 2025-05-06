عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن.

خط الوسط: ببدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، رافينيا، لامين يامال

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.