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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب زامبيا تحت 20 سنة على نظيره التنزاني (1 – 0) في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب هيئة قناة السويس في إطار الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس إفريقيا للشباب وأدارها الحكم أكليسو جناما من توجو.

منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في كأس إفريقيا للشباب

جوزيف سابوبو قائد "شباب تشيبولوبولو" سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء وهو الهدف الأول لبلاده في هذه النسخة بعد أن تعادل سلبيًا مع سيراليون ومصر.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 5 نقاط وتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن منتخب جنوب إفريقيا الذي يواجه نظيره السيراليوني صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط في التاسعة مساء اليوم ’ بينما تكبد منتخب تنزانيا خسارته الثالثة تواليًا في البطولة وبقي في المركز الخامس والأخير.