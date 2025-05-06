عاجل.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة الإسباني في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام برشلونة في دوري الأبطال

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: دينزيل دومفريس، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتريان، نيكولو باريلا، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.