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أحمد جودة - القاهرة - مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم مساء اليوم إلى مدينة ميلانو الإيطالية، حيث يستضيف إنتر ميلان فريق برشلونة الإسباني في مواجهة نارية ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة وإنتر ميلان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان يواجه برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

تأتي هذه المباراة بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، مما يزيد من سخونة الإياب الذي سيُقام على ملعب جوزيبي مياتزا وسط حضور جماهيري ضخم.

الصراع الكروي بين العملاقين لا يتعلق فقط بالتأهل إلى نهائي البطولة الأهم على مستوى الأندية في أوروبا، بل هو أيضًا اختبار لقدرة المدربين سيموني إنزاجي وهانزي فليك على فرض أسلوبهما التكتيكي في مباراة تتطلب تركيزًا عاليًا وإدارة دقيقة للموارد البشرية، خاصة في ظل غيابات مؤثرة في كلا الفريقين.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويمكن متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، ضمن تغطية شبكة بي إن سبورتس الحصرية لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: باستوني، أتشيرني، بيسيك

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتاريان، ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام

يُعوّل إنزاجي على روح المجموعة وعلى الدعم الجماهيري الكبير في "سان سيرو"، مع التأكيد على الدور الحاسم الذي قد يلعبه لاوتارو مارتينيز في حال جاهزيته الكاملة.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: إينيجو مارتينز، كوبارسي، أراوخو، إيريك جارسيا

الوسط: دي يونج، بيدري، داني أولمو

الهجوم: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال

يخوض برشلونة اللقاء بتشكيلة يغلب عليها الطابع الشبابي، في ظل غياب بعض الأسماء المؤثرة، لكن فليك عبّر عن ثقته في لاعبيه، مؤكدًا أن الفريق "يستمتع ويعرف كيف يلعب كفريق"، مع الإشارة إلى جاهزية ليفاندوفسكي للجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة إن دعت الحاجة.

تاريخ المواجهات

حسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت، تقابل الفريقان في 17 مواجهة سابقة، فاز خلالها برشلونة في 8 مباريات مقابل 3 انتصارات لإنتر ميلان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

سجل برشلونة 30 هدفًا في شباك الإنتر، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا من الفريق الإيطالي، ما يعكس تاريخًا متقاربًا رغم التفوق الكتالوني العددي.

تصريحات ما قبل المعركة: إنزاجي وفليك يشحنان الأجواء

قال مدرب الإنتر:

"علينا أن نلعب بروح جماعية لأن برشلونة يتمتع بجودة عالية. قدمنا مسيرة رائعة ونعرف صعوبة المواجهة. الجماهير تمثل لنا قيمة مضافة ووجودنا في نصف النهائي يمنحنا الحافز لتقديم الأفضل".

وأكد أن "لاوتارو غائب منذ الأربعاء لكننا سنقيّم حالته جيدًا".

فليك:

في المقابل، قال مدرب برشلونة: