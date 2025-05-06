نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة الثلاثين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بترتيب الدوري وينافسه النصر والهلال على اللقب ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة الثلاثين غدا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو الحالي.
موعد مباريات الأربعاء
الهلال ضد الرائد 7:15.
الأهلي ضد التعاون 7:25.
النصر ضد الاتحاد 9:00.
ترتيب الدوري السعودي
1- الاتحاد 68 نقطة
2- الهلال 62 نقطة
3- النصر 60 نقطة
4- القادسية 59 نقطة
5- الأهلي 58 نقطة
6- الشباب 51 نقطة
7- الاتفاق 43 نقطة
8- التعاون 41 نقطة
9- الرياض 35 نقطة
10- الخليج 34 نقطة
11- الفتح 33 نقطة
12- الفيحاء 33 نقطة
13- ضمك 31 نقطة
14- الخلود 31 نقطة
15- العروبة 30 نقطة
16- الوحدة 29 نقطة
17- الأخدود 28 نقطة
18- الرائد 21 نقطة