نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة الثلاثين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بترتيب الدوري وينافسه النصر والهلال على اللقب ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة الثلاثين غدا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو الحالي. موعد مباريات الأربعاء الهلال ضد الرائد 7:15. الأهلي ضد التعاون 7:25. النصر ضد الاتحاد 9:00. ترتيب الدوري السعودي 1- الاتحاد 68 نقطة

2- الهلال 62 نقطة

3- النصر 60 نقطة

4- القادسية 59 نقطة

5- الأهلي 58 نقطة

6- الشباب 51 نقطة

7- الاتفاق 43 نقطة

8- التعاون 41 نقطة

9- الرياض 35 نقطة

10- الخليج 34 نقطة

11- الفتح 33 نقطة

12- الفيحاء 33 نقطة

13- ضمك 31 نقطة

14- الخلود 31 نقطة

15- العروبة 30 نقطة

16- الوحدة 29 نقطة

17- الأخدود 28 نقطة

18- الرائد 21 نقطة