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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس إلى التشيك وكرواتيا لخوض عدد من المباريات الودية القوية استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

منتخب الناشئين طار لمواجهة التشيك وكرواتيا استعدادا للمونديال

ويخوض منتخب الناشئين 4 مباريات ودية قوية أمام التشيك وكرواتيا، يلعب أمام التشيك مباراتين أيام 7 و8 مايو، ثم مواجهة كرواتيا في مباراتين يومي 9 و10 مايو.



وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد وحمزة وليد المرسي ويوسف عبد الغني وسيف الدين جلال وزياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد وحسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.