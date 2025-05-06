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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء وشركة "أون لوكيشن" المقدم الرسمي لخدمات الضيافة في كأس العالم 2026، عن توافر باقات ضيافة رائدة لمباريات البطولة التي تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في استضافتها، من أجل تمكين الجماهير من اغتنام الفرصة الأولى لحجز مقعد في أكبر بطولة عالمية مخصصة لرياضة واحدة.

فيفا يصدر الحزمة الأولى من باقات الجماهير في مونديال 2026

أما الإصدار الكامل لباقات الضيافة، التي تتضمن مباريات تستضيفها كندا والمكسيك، فسيتم ذلك في وقت لاحق من السنة، في ظلّ استعداد المدن المستضيفة لاستقبال هذه البطولة الأسطورية.

وستغيّر هذه الباقات المميزة مفهوم تجربة الجماهير في كأس العالم إذ لا تقتصر على تقديم البطاقات لأصحابها فحسب، بل تزوّدهم بخدمات ضيافة تتخطّى حدود الملعب. وستسمح للجماهير باختبار الروح الحماسية لأمريكا الشمالية من ألذّ المأكولات المستوحاة من النكهات المحلية إلى العروض الثقافية الغامرة التي تلقي الضوء على تقاليد المدن المستضيفة. وسواء كان المشجعون يتابعون منتخبهم المفضل أو يستمتعون بالتجربة في ملعب واحد، سيتمكنون من عيش تجربة لا تُنسى في هذه النسخة الأولى من البطولة التي تجمع 48 منتخبًا.

وبحسب الموقع الرسمي لفيفا اليوم الثلاثاء فإن الباقات الأولية المحدودة الكمية المتوفرة على الإنترنت بدءًا من اليوم هي التالية:

سلسلة ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية: يُمكن للمشجعين حضور بين أربع وتسع مباريات في ملعب يختارونه، ويحظون بالفرصة للجلوس في مقاعد من الفئة المميزة في جناح خاص وصالات بجانب أرض الملعب، بالإضافة إلى الكثير من خيارات الصالات والضيافة المشتركة. تشمل باقة ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية في ملعب نيوجيرسي في نيويورك بطاقة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو.