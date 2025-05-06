نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة سلبيا مع نظيره فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 5 من دوري نايل.

ملخص مباراة سموحة وطلائع الجيش

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ونظيره فريق طلائع الجيش برتم هادئ نسبيا وارتطمت كرة صامويل امادي بالعارضة في الدقيقة 18 وسجل عبدالرحمن عامر الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 38 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهى الشوط الأول بين الفريقان 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ونظيره فريق طلائع الجيش برتم سريع وتعرض عامر للإصابة القوية وخرج لعدم قدرته على استكمال المباراة ونزل مصطفى البدري بديلا له في الدقيقة 59 وحاول سموحة وطلائع الجيش تسجيل هدف الفوز بالمباراة وتلقى محمد فتح الله كماتشو البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 0/0.

وبهذه النتيجة اصبح رصيد طلائع الجيش 23 نقطة بالمركز الثالث بعد تعادلين وخسارتين بينما ظل سموحة بالمركز الرابع بنفس عدد النقاط حيث تعادل ثلاث مرات وهزم مرتين.