مجموعة عمران تطلق مهرجان عمان للتزلج المظلي 2025

في خطوة جديدة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان على خارطة السياحية الرياضية وسياحة المغامرات، أعلنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، بالتعاون مع مؤسسة عُمان للإبحار، عن إقامة مهرجان عُمان للتزلج المظلي 2025، الذي ستنطلق فعالياته من بر الحكمان وحتى رأس الحد خلال الفترة من 15 إلى 24 يوليو المقبل.

وفي هذا السياق، أكد سلطان بن سليمان الخضوري، مدير الأصول بمجموعة عُمران أن إقامة مهرجان عُمان للتزلج المظلي يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية لمجموعة عُمران نحو تنويع التجارب السياحية وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تزخر بها سلطنة عُمان، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لسياحة المغامرات والرياضات البحرية. وأشار إلى أن النجاح اللافت الذي حققته سباقات عُمان للتزلج المظلي -التي نُفذت العام الماضي- شكل دافعًا ملهمًا لتوسيع نطاق الفعالية هذا العام، من خلال شمولها لمواقع ساحلية جديدة وتمديد فترة إقامتها، بما يعزز من فرص استقطاب المزيد من الرياضيين الدوليين ويثري التجربة السياحية في سلطنة عُمان.

من جهتها، أوضحت شيماء بنت سعيد العاصمية، أخصائية فعاليات بمؤسسة عُمان للإبحار أن مهرجان عُمان للتزلج المظلي يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير الرياضات البحرية بسلطنة عُمان، مستفيدًا مما تتمتع به السواحل العُمانية من تنوع بيئي وجمال طبيعي. وأكدت أن مشاركة نخبة من أبرز أبطال التزلج المظلي في العالم تضفي على المهرجان بعدًا دوليًا يعزز من مكانة سلطنة عُمان كوجهة متميزة للرياضات البحرية والمغامرات الرياضية.

وسيشهد المهرجان تنظيم سلسلة من سباقات التزلج المظلي، حيث يتضمن السباق الأول «Downwinder» أربع مراحل تمتد على مواقع ساحلية متنوعة، تبدأ من بر الحكمان إلى جزيرة مصيرة، والمرحلة الثانية من جزيرة مصيرة مرورًا برأس الرويس، والمرحلة الثالثة من البحيرات الوردية إلى الأشخرة، والمرحلة الأخيرة من رأس الجنز إلى رأس الحد، كما يتضمن المهرجان سباق «كايت كورس» على شواطئ بر الحكمان، وسباق «كوستل رايس» بجزيرة مصيرة، وسباق «السلالوم» في رأس الحد. وعلى هامش المهرجان، تقام فعاليات عائلية متنوعة، بالإضافة إلى معرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحديقة البلدية في نيابة الأشخرة.

ويمثل مهرجان عُمان للتزلج المظلي منصة لاستعراض ما تزخر به سلطنة عُمان من مقومات طبيعية وبحرية فريدة، بما يسهم في تعزيز حضورها على خارطة السياحة العالمية وجذب أنظار المهتمين برياضات المغامرة والفعاليات الرياضية الدولية. كما يرسخ الحدث مكانة سلطنة عُمان كوجهة مفضلة لأنشطة التجارب والمغامرات، ويساهم في تنشيط القطاع السياحي وفتح آفاق أوسع للترويج للوجهات العُمانية.