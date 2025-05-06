إثارة وندية فـي الجولة الثانية لدوري النخبة بنادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: شهدت الجولة الثانية من بطولة النخبة للفرق الأهلية لكرة القدم بنادي السلام إثارة وندية بين الفرق المشاركة في المجموعات الثلاث التي أقيمت مبارياتها بفرع النادي في ولاية لوى، وأسفرت النتائج عن تعادل حسيفين وابوبقرة بهدفين لكل منهما في مباراة متكافئة من الفريقين أحرز أهداف ابوبقرة لاعبه سيف بن علي الزعابي هدفين فيما أحرز أهداف حسيفين خالد عبدالله البلوشي وعبدالله خميس العبري، وتفوق فريق الشعب على حساب الجزيرة بهدفين لهدف كانت الأفضلية لفريق الشعب، حيث تقدم بهدفين في الشوط الاول عن طريق كل من عبدالعزيز حامد المسلمي وعبدالله سالم الغفيلي فيما أحرز هدف الجزيرة اللاعب مازن الكعبي وتوقفت مباراة الوطن والتعاون في شوطها الثاني في الدقيقة (58) بسبب عطل فني في إنارة الملعب بعدما انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما - وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تكملة الوقت المتبقي للمباراة يوم السبت القادم - حقق فريق غضفان فوزه الأول في البطولة على فريق الوديات بهدفين لهدف أحرز أهداف غضفان نوح هديب القطيطي وخالد خلفان المعمري، فيما أحرز هدف الوديات الوحيد عمر سالم الوشاحي، وفي ختام الجولة تعادل فريقا الطريف والرميلة بهدف لكل منهما أحرز هدف الزميلة سالم السعدي فيما أحرز هدف فريق الطريف علي المجيني أدار مباريات البطولة حكام معتمدون من إدارة النادي.

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