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أحمد جودة - القاهرة - نشرت شبكة قنوات (سي إن بي سي) الاقتصادية الأمريكية قائمة بأغلى 25 فريقا لكرة القدم في العالم للعام الجاري 2025، وقالت إن قيمة هذه الأندية تبلغ في المتوسط 76ر2 مليار دولار أمريكي.

ريال مدريد يعتلي قائمة أغلى 25 فريقًا لكرة القدم في العالم

وأشارت إلى أن الفرق الـ 25 الأكثر قيمة حققت إيرادات بلغت 520 مليون دولار، وأرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بلغت 54 مليون دولار في الموسم الماضي.

وأوضحت أن التقييمات بالنسبة لـ 22 ناديا أوروبيا في هذه القائمة يتعلق بموسم 2023 / 2024، بينما يرتبط تقييم الأندية الأمريكية الثلاثة في نفس القائمة بموسم كرة القدم في 2024.

ويعتلي ريال مدريد القائمة بقيمة 7ر6 مليارات دولار، وأضافت أن النادي الإسباني حقق إيرادات بلغت 13ر1 مليار دولار، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني بإيرادات بلغت 902 مليون دولار.

ووفقا لتقرير مؤسسة ديلويت لرابطة كرة القدم المالية لعام 2025، ارتفعت إيرادات ريال مدريد بنسبة 26% مقارنةً بموسم 2022 / 2023، مستفيدا من استكمال تجديدات ملعبه سانتياجو برنابيو الذي ساهم في مضاعفة إيرادات أيام المباريات لتصل إلى 268 مليون دولار.

بخلاف ذلك، فقد أشار التقرير السنوي لريال مدريد العام الماضي إلى تحقيق النادي أرباح بقيمة 174 مليون دولار من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق في عام 2024 للمرة 15 معززا رقمه القياسي.

ومن المنتظر أن يشهد فريقان مدرجان في هذه القائمة زيادة في إيراداتهما قريبا بفضل تحسن عوائد الملعب، وهما برشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت تقارير أنه من المتوقع أن يعود برشلونة إلى ملعبه "كامب نو" بعد التجديد والمُزود بخدمة سبوتيفاي خلال الأشهر المقبلة، بينما أعلن نادي إنتر ميامي أن الفريق سينتقل إلى ملعب "ميامي فريدوم بارك" الجديد في عام 2026.

وتتضمن قائمة (سي إن بي سي) لتقييمات فرق كرة القدم العالمية للعام الجاري 11 فريقا إنجليزيا،ثلاثة منها ضمن الخمسة الأوائل بسبب ضخامة عقود البث التليفزيوني للدوري الإنجليزي حيث تبلغ قيمة حقوقه المحلية والدولية نحو 4ر4 مليار دولار سنويا، وفقا لمصدر طلب عدم الكشف هويته.

وأضاف هذا المصدر أن هذا المبلغ يزيد عن ضعف ما يحصل عليه الدوري الإسباني، موضحا أن متوسط ​​حقوق البث للدوري الإنجليزي الممتاز والممتدة لثلاث سنوات اعتبارا من الموسم المقبل 2025 / 2026 سيبلغ نحو 1ر5 مليار دولار سنويا.

ويحتل المركز الثاني في قائمة الأغلى، فريق مانشستر يونايتد بقيمة (6 مليارات دولار) ثم برشلونة (65ر5 مليار دولار)، وليفربول (4ر5 مليار دولار)، ومانشستر سيتي (2ر5 مليار دولار).

كما تضم أيضا بالترتيب من المراكز السادس إلى 25 أندية بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، أرسنال، توتنهام، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، نيوكاسل يونايتد، إنتر ميلان، إيه سي ميلان، ويستهام يونايتد، أستون فيلا، فولهام، لوس آنجيليس إف سي، لوس آنجيليس جالاكسي، إنتر ميامي، آينتراخت فرانكفورت، برايتون، ونابولي.