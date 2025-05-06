نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى الرسمي أمام زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام زد المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمت مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية فى دورى نايل.

وجاء التشكيل كالاتى

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن، مصطفى ابراهيم، محمود شبانه، محمد المغربى.

خط الوسط: كريم الديب، ناصر ناصر، عمرو الوحش، اسلام سمير.

خط الهجوم: عمرو جمعه، فادى فريد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: صبحى سليمان، أحمد الشيمى، سمير فكرى، إسلام مرزوق، ايمانويل، مروان داوود، فان ديريك، يوسف اسامه، عبد الغنى محمد.