نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض مصطفى شلبي وأحمد الجفالي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.



وفي سياق متصل أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق جلسة علاجية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل إصابته بتمزق في عضلة السمانة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.