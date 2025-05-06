نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاختبار الأول لـ الشلهوب.. موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق الرائد في لقاء قوي بينهم غدا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو الحالي بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي بالقيادة الفنية الأولى لمحمد الشلهوب.

موعد مباراة الهلال والرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والرائد مساء الغد في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.