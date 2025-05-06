الرياض ـ د.ب.أ: احتفلت مدينة جدة امس الاول بتتويج النادي الأهلي السعودي بلقب كأس دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم هذا الموسم، وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الرياضة وموسم جدة ، بتنظيم من شركة (بنش مارك)، خلال أمسية جماهيرية حاشدة احتضنها مسرح «عبادي الجوهر أرينا» . وشهد الحفل حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، وأكثر من 30 ألف مشجع من جماهير الأهلي، الذين توافدوا للاحتفال بنجومهم بعد موسم آسيوي استثنائي أعاد “قلعة الكؤوس” إلى صدارة المشهد القاري.

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