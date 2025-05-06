فـي الدوري السعودي: اتحاد بنزيمة ونصر رونالدو فـي مواجهة «كلاسيكو» والهلال يتربص

الرياض ـ أ.ف.ب: يجد الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نفسيهما في مواجهة جديدة بهدف واحد أسهل للأول الساعي إلى قيادة الاتحاد نحو الاقتراب من حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم، وأصعب على الثاني الطامح لتعويض إخفاق النصر القاري وخلط الأوراق محليا في مواجهتهما ضمن كلاسيكو اليوم في ختام المرحلة 30. ويحتل الاتحاد الصدارة بـ68 نقطة، بفارق ست نقاط عن ملاحقه الهلال الذي يتربص لهذه المواجهة ويحل ضيفا على الرائد الأخير، فيما يأتي النصر ثالثا بـ60 نقطة وهو يأمل باحتلال الوصافة على الأقل بعدما أمّن الأهلي مشاركته القارية في الموسم المقبل بتتويجه باللقب. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن مع فوز الأهلي باللقب وضمان مشاركته الموسم المقبل، لا يرافقه سوى بطل الدوري ووصيفه.

وستكون مواجهة النصر الأصعب بالنسبة إلى الاتحاد قبل خمس مراحل من النهاية، إذ سيكون الشباب السادس الذي باتت حظوظه بنيل المركز الثالث صعبة بابتعاده تسع نقاط، أبرز الفرق في مواجهاته اللاحقة. في المقابل، يأمل النصر بتعويض خروجه من دوري الأبطال على يد كاواساكي فرونتالي الياباني من نصف النهائي وإلحاق الهزيمة بالاتحاد للاقتراب منه والقفز فوق الهلال إذا سنحت الفرصة.

رونالدو قبل عامين طرق أبواب الانتقال إلى السعودية قادما من مانشستر يونايتد. لحقه مجموعة من النجوم كان بنزيمة أبرزهم، لكن الأخير يقترب من التفوّق على زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حيث حققا أكثر من 15 لقبا.

ومنذ قدومه في 2023، لم يحقق رونالدو مع النصر سوى لقب وحيد، كان في بطولة الأندية العربية في العام عينه على حساب الهلال. قال قائد المنتخب البرتغالي بعد الخسارة الأخيرة «أحيانا يحتاج الحلم إلى أن ينتظر».

وشكّل الخروج من دوري أبطال آسيا فصلا جديدا في كتاب خيبات رونالدو الأخيرة، بعدما أخفق بتحقيق أي لقب في جميع المسابقات الرسمية التي شارك فيها.

في المقابل، يبدو بنزيمة أقرب إلى النجاح في السعودية على الرغم من البداية الصعبة، إذ كان طلب الرحيل «مؤقتا» العام الماضي بسبب معاناته من ضغوطات بحسب مصادر صحافية، قبل أن يستمر بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو.

وستكون هذه المواجهة الثامنة بينه ورونالدو في كافة المسابقات، حيث يتفوق بتحقيقه ثلاثة انتصارات مقابل اثنين للبرتغالي، في حين يتفوّق الأخير بعدد الأهداف المسجلة في مواجهاتهما المباشرة (6 مقابل 5).

وتميل كفة المواجهات المباشرة بين الفريقين إلى النصر الذي حقق 13 انتصارا مقابل 11 للاتحاد و9 تعادلات في الدوري، لكن المفارقة أن الاتحاد أكثر فاعلية على أرض النصر، حيث حقق 6 انتصارات مقابل 4 لأصحاب الأرض، ما يجعله ثاني أكثر الفرق إلحاقا للخسارة بالنصر في ملعبه بعد الهلال (9 مرات).

ويأمل النصر أن يخلط أوراق المنافسة على اللقب، إذ في حال فوزه، سيقلّص الفارق مع الاتحاد إلى خمس نقاط قبل أربع مراحل، فيما سيكون أمام الهلال فرصة الاقتراب بثلاث نقاط في حال تغلب على الرائد، أو قد يخسر الوصافة في حال الخسارة.

وتشكّل هذه المواجهة الاختبار الأول للمدرب المؤقت محمد الشلهوب الذي خلف البرتغالي جورجي جيزوس المقال السبت بسبب سوء النتائج.