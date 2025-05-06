بوينوس ايرس ـ أ.ف.ب: توفي بطل مونديال 1978 المدافع الأرجنتيني لويس جالفان عن عمر يناهز 77 عاما، وفقا لما أفاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. أمضى جالفان عدة أسابيع في المستشفى في كوردوبا حيث تمت معالجته بسبب إصابته بعدوى في الكلى، قبل أن يتوفى جراء مضاعفات. كتب الاتحاد المحلي للعبة عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «بالنيابة عن الرئيس كلاوديو تابيا واللجنة التنفيذية، يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن حزنه العميق لرحيل لويس جالفان، بطل العالم في عام 1978».

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