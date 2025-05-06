نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبدأ استعداداته لسيراميكا كليوباترا بتدريبات استشفائية للمشاركين وتقسيمة فنية للبدلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي أمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.



وفضل الجهاز الفني اكتفاء المجموعة الأساسية بالتدريبات الاستشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.



وأدى باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الأمس تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم لتجهيزهم للقاء المقبل.



وبعد ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة فنية وخططية تحت إشراف الجهاز الفني، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.