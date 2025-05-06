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أحمد جودة - القاهرة - استدعي، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جونيور، إلى تشكيلة منتخب البرتغال تحت 15 عامًا، وذلك استعدادًا للمباريات المقبلة أمام إنجلترا واليابان واليونان، والتي تُقام في وقت لاحق من هذا الشهر.

"الولد سر أبيه".. استدعاء نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال

وأكد رونالدو الأب الخبر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث نشر صورة لقائمة المنتخب يظهر فيها اسم ابنه في المقدمة، وأرفقها برمز تعبيري للنار، تعبيرًا عن حماسه وفخره. وكتب اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا: "فخور بك يا ابني".

رونالدو جونيور، البالغ من العمر 14 عامًا، يلعب حاليًا في أكاديمية نادي النصر السعودي، بعد أن انتقل إلى المملكة العربية السعودية مع والده منذ أكثر من عامين. وسبق له تمثيل فرق الفئات السنية في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ليواصل بذلك مسيرته الكروية على خطى والده، ولكن بخطواته الخاصة.

هذه الدعوة تمثل أول تجربة دولية للنجم الصاعد، الذي لطالما أبدى شغفه بكرة القدم، وحلمه باللعب إلى جانب والده. ففي عام 2022، كشف كريستيانو رونالدو أن ابنه قال له ذات يوم: "أبي، انتظر بضع سنوات أخرى... أريد أن ألعب معك!"

ورغم فخره بابنه، شدد رونالدو على أنه لن يفرض عليه أي شيء، قائلًا: "لن أضغط عليه أبدًا. سيفعل ما يريد. وما أريده أكثر من أي شيء هو أن يكون سعيدًا، وأن يختار ما يشاء. وسأدعمه بكل الطرق."

بهذا، يخطو كريستيانو جونيور أولى خطواته في الساحة الدولية، وسط آمال كبيرة بأن يكون امتدادًا لإرث والده الكروي العريق.