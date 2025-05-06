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أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الكابتن أيمن علي حسن، اجتماعًا مهمًا مؤخرًا، تم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة، في إطار الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر البطولة الأفريقية للمضمار، التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 13 دولة.

تعرف على قرارات اتحاد الدراجات قبل استضافة مصر للبطولة الأفريقية للمضمار

وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لإعداد شؤون اللاعبين، لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ثم الجهات الإدارية المختصة.

كما اطمأن مجلس الإدارة على آخر استعدادات المنتخب القومي المشارك في البطولة الأفريقية للمضمار، والتي تُقام في القاهرة.

وحرص أعضاء المجلس على زيارة معسكر المنتخب الوطني، لمتابعة آخر الاستعدادات، وتحفيز اللاعبين، وحثهم على التركيز التام قبل تمثيل مصر في البطولة المرتقبة.

من جانبه، أكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات متواصلة للاطمئنان على جميع التحضيرات التي تسبق انطلاق البطولة الأفريقية للمضمار.

في سياق متصل، انتظم المنتخب الوطني للدراجات في معسكر مغلق استعدادًا للبطولة.

كما حرص مجلس إدارة الاتحاد على توفير معسكر مغلق لمنتخبي المضمار والباراسيكل، بهدف رفع المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين قبل المشاركة في هذا الحدث القاري الكبير.