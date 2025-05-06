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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، أن فريقه يستحق الفوز على آرسنال الإنجليزي، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

أشرف حكيمي: نستحق التأهل إلى النهائي.. ونطالب الجماهير بدعمنا حتى النهاية

وقال حكيمي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لدينا طموح كبير أن نصل إلى النهائي فهذه واحدة من أكثر المباريات إثارة بسبب قوة المنافس الفردية والجماعية، ولدينا رغبة في التتويج باللقب، غدًا ليلة خاصة جدًا لكل مشجعي باريس سان جيرمان داخل الملعب وخارجه".

وأضاف حكيمي: "نطالب الجمهور بدعمنا من أول دقيقة وحتى النهاية ونحن نستحق الوصول إلى النهائي بعد كل الجهد المبذول خلال هذا الموسم، ونأمل تقديم السعادة والفرحة في النهاية".

وتابع حكيمي: أنا محظوظ أني تعاملت مع مدربين ممتازين طوال مسيرتي، وأنا ممتن جدا لكل منهم، ولقد تعلمت في كل مرحلة، وحاليا لويس إنريكي المدير الفني للفريق، جعلني أصل إلى مستوى لم أتخيله قط، وبفضله أصبحت أكثر اكتمالًا".

واختتم حكيمي: دوناروما من أفضل حراس العالم والبعض شكك فيه لكن نحن لدينا ثقة كبيرة جدًا فيه ويسعدنا وجود حارس بمثل هذا المستوى، وهو قريب من كل اللاعبين ويرتبط بعلاقة قوية بكل الزملاء.

ويحتضن ملعب «الأمراء» مواجهة قوية وحاسمة تجمع عملاق فرنسا باريس سان جيرمان، وضيفه آرسنال الإنجليزي.