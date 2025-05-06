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أحمد جودة - القاهرة - استُدعي كريستيانو دوس سانتوس، النجل الأكبر لنجم النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى إلى منتخب البرتغال لكرة القدم لما دون 15 عاما من أجل خوض دورة دولية في كرواتيا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.

استدعاء نجل كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال تحت 15 عامًا

وعلى غرار الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات أيضا، يلعب كريستيانو الابن حاليا مع الفرق العمرية لنادي النصر، بعدما مَرَّ أيضا بالفرق العمرية لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لعب والده بين 2003 و2009 و2021-2022، ويوفنتوس الإيطالي الذي دافع "سي آر 7" عن ألوانه بين 2018 و2021.

ويلتقي المنتخب البرتغالي لما دون 15 عاما مع اليابان واليوناني وإنجلترا في دورة فلاتكو ماركوفيتش المقررة في كرواتيا بين 13 و18 مايو الحالي.