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أحمد جودة - القاهرة - أكد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن فريقه سيحاول أن يلعب أمام أرسنال غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنفس أسلوبه المعتاد.

لويس إنريكي: نمتلك الأفضلية أمام آرسنال.. وسنلعب بأسلوبنا غدًا

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لا نتكهن بنتيجة أي مباراة، حتى لو كنا نملك أفضلية بسيطة وغدًا ستكون مباراة صعبة وسنحاول اللعب بشراسة وامتلاك شخصية خلال الاستحواذ على الكرة ولدينا جودة كبيرة في مستوى اللاعبين وهذا يمنحنا أفضلية".

وتابع: "يجب أن أقول إني لا أريد أن أفكر كثيرا في عيد ميلادي الذي سيكون عقب المباراة، لكن على كل حال كان الأمر مشابهًا في العام الماضي ضد بوروسيا دورتموند ولدي فرصة مشابهة لقضاء يوم سعيد وأتمنى أن يكون يومًا سعيدًا".

وأضاف: "لكن حتى لو لم يحدث ذلك سأحاول تقبل الأمر، وما أحاول فعله هو الاستمتاع بالمباراة مع اللاعبين والتأهل".

واختتم: “حبي لبرشلونة لن يختفي أبدًا ولكن أريد هدفًا واحدًا فقط في نصف النهائي أن يكون باريس في النهائي، وإذا لم نصل إلى هناك فأتمنى التوفيق للفريقين اللذين سيصلان إلى هذا النهائي”.

ويحتضن ملعب «الأمراء» مواجهة قوية وحاسمة تجمع عملاق فرنسا باريس سان جيرمان، وضيفه أرسنال الإنجليزي.