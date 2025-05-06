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أحمد جودة - القاهرة - عزز فريق كاشيما أنتلرز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الياباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه أفيسبا فوكوكا، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

كاشيما أنتلرز يعزز صدارته للدوري الياباني بفوز صعب على أفيسبا فوكوكا

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم في ذات المرحلة عن فوز سيريزو أوساكا على مضيفه فيسيل كوبي 3 / 1، وجامبا وساكا على مضيفه أوراوا ريد دياموندز 1 / صفر، في حين تعادل ناجويا جرامبوس مع ضيفه فاجيانو أوكاياما دون أهداف.

وأحرز ليوناردو دي سوزا بريرا هدف كاشيما أنتلرز الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 43، فيما عجز أصحاب الأرض عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

ورفع كاشيما أنتلرز، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و4 هزائم، رصيده إلى 31 نقطة، في الصدارة، في حين تجمد رصيد أفيسبا فوكوكا عند 21 نقطة في المركز الثامن.