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أحمد جودة - القاهرة - تم اختيار ديكلان رايس كأفضل لاعب في شهر إبريل الماضي لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، وفقا لاستطلاع جماهيري.

ديكلان رايس لاعب شهر إبريل في أرسنال

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لأرسنال، اليوم الثلاثاء، أن لاعب خط الوسط حصل على 68% من الأصوات، متفوقًا على ياكوب كيويور، ولياندرو تروسارد، وجابرييل مارتينيلي، ليحصد الجائزة بعد شهر مليء بالتألق مع الفريق اللندني.

وبدأ رايس جميع مباريات أرسنال الثماني بمختلف المسابقات الشهر الماضي، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث تأهل الفريق لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، كما قدم أداء رائعا في فوز الفريق الملقب بـ(المدفعجية) على فولهام وإيبسويتش تاون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشملت هذه الأهداف ركلتيه الحرتين الرائعتين ضد ريال مدريد الإسباني خلال فوز أرسنال 3 / صفر على حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ملعب (الإمارات)، وهما أول هدفين ناجحين من كرات ثابتة في مسيرته الكروية خلال 339 مباراة سابقة، مما يضمن أن يبقى أول هدفين له في سجله محفورًا في ذاكرة جميع مشجعي النادي.

كما ساهم اللاعب الإنجليزي بتمريرتين حاسمتين خلال الشهر الماضي، حيث صنع هدفًا لتوماس بارتي ضد برينتفورد، وهدفًا آخر لتروسارد ضد إيبسويتش، ليرفع رصيد مساهماته إلى 17 هدفا هذا الموسم، وقد زادها بعد هدفه ضد بورنموث في لقاء الفريقين هذا الأسبوع.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها رايس بجائزة لاعب الشهر في أرسنال، لكنها الأولى له من شهر أغسطس عام 2023، الذي شهد انتقاله للفريق من ويستهام يونايتد.