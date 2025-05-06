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أحمد جودة - القاهرة - انتظم عثمان ديمبيلي في تدريبات باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء عشية إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج مصابا في الفوز على أرسنال الانجليزي ذهابا، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

ديمبيلي ينتظم في تدريبات سان جرمان استعدادا لمواجهة أرسنال

ودخل صاحب الرقم 10 إلى أرض ملعب كامبوس دو بواسي (إيفلين) واستهل تمارينه من دون أن يشعر بأي ألم.

وكان ديمبيلي صاحب هدف الفوز في ملعب "الإمارات ستاديوم" بعد 4 دقائق من صافرة البداية قبل أن يخرج في الدقيقة 70 مصابا، قد عاد إلى التمارين الجماعية لفريقه بعد غيابه عن الخسارة أمام مضيفه ستراسبورج 1-2 في الدوري السبت.

وكان سان جرمان نشر بيانا طمأن فيه جماهيره بشأن الحالة الصحية لجناحه، مؤكدا أن "تمدد عضلات أوتار الركبة في الفخذ الأيمن يتقدم بشكل إيجابي".

ويعتبر ديمبيلي هذا الموسم الورقة الرابحة في صفوف النادي المملوك قطريا، حيث سجل 28 هدفا، منها 21 في الدوري، في مختلف المسابقات منذ أن قرر مدربه الإسباني لويس إنريكي استخدامه كرقم 9 مزيف في ديسمبر.