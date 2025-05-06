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أحمد جودة - القاهرة - حثّ قائد أرسنال الإنجليزي لكرة القدم لاعب خط وسط النرويجي مارتن أوديجارد لاعبي فريقه على القتال أمام باريس سان جرمان الفرنسي في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بهدف تخطي الخسارة بهدف نظيف ذهابا وتحقيق حلم التأهل إلى النهائي.

أوديجارد يحث لاعبي أرسنال على القتال لعبور عقبة سان جرمان

يسافر فريق الجانرز إلى العاصمة الفرنسية باريس مع واجب الفوز في ملعب "بارك دي برانس" للوصول إلى نهائي المسابقة القارية الأم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني 1-2.

ويتخلف رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بهدف سجله عثمان ديمبيلي على ملعب الإمارات في شمال لندن.

اعتاد سان جرمان على منافسين انكليز، فهو سبق له أن أقصى ليفربول بطل برميرليج في دور ثمن النهائي، وأعاد الكرّة مع مواطنه أستون فيلا في ربع النهائي، بعدما سبق له أن فاز على مانشستر سيتي في دور المجموعة الموحّدة.

ويحاول أرسنال الذي لم يسبق له أن ظفر بلقب دوري الأبطال تلافي أن يكون الضحية التالية للنادي الفرنسي، بعدما ظهر بصورة مخيبة للآمال في الذهاب على أرضه كانت يمكن أن تؤدي إلى إلحاق به هزيمة أكبر.

ويخوض نادي شمال لندن الموقعة المنتظرة بعد تعرضه لخسارة ثانية تواليا على أرضه جاءت أمام بورنموث 1-2 في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري السبت الماضي.

وفي حين قال أرتيتا بعد هاتين الخسارتين المؤلمتين أن فريقه يشعر بالكثير من "الحنق والغضب"، شدد القائد أوديجارد على ضرورة أن يستخدم أرسنال هذه المشاعر كوقود لإلهام فوز ملحمي على سان جرمان، خصوصا أن الفريق محصّن ضد الانتقادات بشأن تراجع مستواه عند الاستحقاق الأهم في تاريخه.

قال اللاعب البالغ 26 عاما "نشعر بخيبة أمل الآن، لكن علينا أن نتجاوز الأمر ونكون أقوياء ونتحد ونستعد لمباراة حاسمة".

وأضاف "إنها مباراة حاسمة. هذا أمر جيد. عندما تشعر بخيبة أمل الآن وتشعر بالغضب والإحباط، يمكنك استغلال كل هذه المشاعر في مباراة الأربعاء".

وتابع "نعرف ما نلعب من أجله. علينا أن نتحد ونخلق طاقتنا ونكون مستعدين".