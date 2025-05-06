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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي بوروسيا دورتموند عدم تقديم عروض جديدة في هذه المرحلة لكل من إيمري تشان، وجوليان براندت، وباسكال جروس، ونيكلاس زوله، رغم انتهاء عقودهم العام المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الثلاثاء.

بوروسيا دورتموند يؤجل تمديد عقود نجومه الأربعة

وسيحدد أداء اللاعبين على أرض الملعب في الموسم المقبل ما إذا كانوا سيتلقوا عروضا جديدة، وفقا للتقرير.

أضافت بيلد أن صانع الألعاب براندت، الذي شهد مستواه الكثير من الاهتزاز هذا الموسم مع دورتموند، الساعي للتواجد في المراكز الأربعة الأولى بترتيب بوندسليجا المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سيمكنه الرحيل عن الفريق مقابل مبلغ مالي مناسب في نهاية الموسم الجاري.

في المقابل، تعرض القائد تشان والمدافع زوله لانتقادات لاذعة من الجماهير هذا الموسم، بينما يبلغ لاعب خط الوسط الألماني جروس الـ35 من عمره في يونيو عام 2026.