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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأردنية الخميس لمواجهتي الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس التي تجمع الوحدات حامل اللقب مع الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، والفيصلي مع الحسين إربد على ملعب عمان الدولي.

كأس الأردن.. الوحدات يلتقي الأهلي والحسين إربد يواجه الفيصلي في نصف النهائي

ويتأهل الفائزان من مواجهتي دور الأربعة للمباراة النهائية التي حدد إتحاد الكرة الأردني موعد إقامتها الاثنين القادم.

ويسعى الوحدات، المتوج بكأس الأردن 12 مرة، لمصالحة جماهيره وحجز مقعده في النهائي، بعد فقدان لقب الدوري بطريقة دراماتيكية لصالح الحسين إربد في آخر جولة اثر استقبال شباكه لهدف في الوقت القاتل أمام فريق الرمثا، منح الحسين لقبه الثاني تواليا.

ويدرك الوحدات أن الكأس هي بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم الحالي الذي افتتحه بخسارة نهائي درع الإتحاد أمام السلط بركلات الترجيح، قبل أن يحلّ وصيفا لبطل الدوري بفارق نقطة يتيمة.

اختبار حقيقي لليعقوبي

وستكون المواجهة أمام الأهلي اختبارا حقيقيا للمدرب التونسي قيس اليعقوبي الذي تعاقد معه الوحدات في 12 مارس الماضي خلفا لرأفت علي الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة في الدوري أمام غريمه التقليدي الفيصلي.

ولم يذق الوحدات طعم الخسارة بقيادة اليعقوبي في الدوري، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في إثنتين.

في المقابل، سيحاول الأهلي الذي نجا من الهبوط للدرجة الأولى في الجولة قبل الأخيرة بحلوله سابعا بـ 26 نقطة، استثمار تراجع الحالة المعنوية للاعبي الوحدات والتأهل على حسابه لنهائي الكأس الذي توج به مرة واحدة عام 2016.

وكان الوحدات تأهل للدور نصف النهائي بفوزه على السرحان 3-0، بينما تأهل الأهلي بفوزه على الرمثا 2-1.