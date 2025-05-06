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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل، وذلك حين يواجه نظيره المصري البورسعيدي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الكلاسيكو 129.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري البورسعيدي قبل مباراة الخميس

تقام المباراة على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويكشف «دوت الخليج الرياضي» تفاصيل تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري البورسعيدي قبل مواجهة الخميس المرتقبة.



خاض الفريقان 128 مباراة سابقة، حقق فريق الأهلي الفوز في 72 مباراة، وهزم في 20، وحل التعادل بين الفريقين في 36 مواجهة.

سجل لاعبو الأهلي في مرمى المصري البورسعيدي 183 هدفا، واستقبلت شباك الأهلي 92 هدفا.

يعتبر محمد التابعي الشهير بـ (السيد الضظوي) لاعب المصري والأهلي السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف، يليه الراحل صلاح سليم لاعب الأهلي الأسبق برصيد 5 أهداف.

يعد مدافع فريق الأهلي السابق هادي خشبة هو أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري البورسعيدي برصيد 22 مباراة.

أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري البورسعيدي كان من نصيب فريق الأهلي برباعية نظيفة، وهي النتيجة التي تكررت مرتين الأولى موسم 1957-1958، والثانية في الموسم الماضي.

نجح لاعبو الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام فريق المصري البورسعيدي خلال 64 مباراة، بينما حافظ لاعبو المصري البورسعيدي على نظافة شباكهم في 28 مباراة.