نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال حمزة: بيسيرو طلع “مقلب”.. وعلامات استفهام على التشكيل واللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى جمال حمزة نجم الزمالك السابق، تعجبه الشديد من أداء البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

وقال حمزة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تفاجئت بالأداء السيئ لبيسيرو مع الزمالك بالرغم من سيرته التدريبية القوية أنا اعلم أنه مدرب قوي ومتميز وكنت أتوقع أن يقدم أداء أقوى مع الزمالك وولكن كل مدرب له فكره الخاص، والزمالك له هوية معينة وهناك ثوابت في الأبيض لا يمكن المساس بها، فبيسيرو كان يريد تغيير ذلك الثوابت مما جعلها تطيح به

وأضاف حمزة: الزمالك يمتلك لاعبين أقوياء، وهناك علامات استفهام على تشكيل الزمالك فهو يقوم بالدفع بعناصر لديها الجانب الدفاعي أكثر أمثال ناصر ماهر ومحمد شحاتة ودونجا على الرغم من وجود عناصر هجومية أكثر في صفوف الفريق ولم أفهم طريقة لعبه، والمدرب القادم للزمالك سيعمل لنهاية الموسم وبعدها سيكون هناك تقييم للتجربة بشكل عام.

وأختتم: لا أعلم كيف سيفكر مجلس إدارة نادي الزمالك عقب نهاية الموسم ومن الوارد أن يعمل المدرب القادم للزمالك في العام المقبل كمدربا عاما.

وعن حقيقة ترشحه لمنصب مدير الكرة في الزمالك، قال حمزة: أنا إبن من أبناء الزمالك وجاهز لخدمة النادي في أي وقت وأي منصب، واي حد بيعرض عليه نادي الزمالك سيوافق دون تفكير أو شروط نحن أبناء النادي وأي حد شرف له تواجده داخل الأبيض، وأي حد نفسه يخدم نادي الزمالك، وهذا شئ طبيعي فالزمالك ملئ بأبنائه المخلصين.