نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الزمالك اهتم بـ "مدايقة" زيزو عن دعم الفريق للمنافسة على الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الزمالك لم تهتم بدعم فريق الكرة للقتال على فرص الفوز ببطولة الدوري بقدر اهتمامها ب "مدايقة" زيزو بعد أزمته الأخيرة مع النادي وتوقيعه للنادي الأهلي.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك فرط في فرصة تاريخية بعد تعادله في آخر مباراتين في الدوري وخسارته لأربعة نقاط كانت كفيلة لان تضعه في زمرة المنافسة على اللقب وضمان اللعب في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل خاصة بعد هزيمة بيراميدز الأخيرة واحتمالية خصم ٣ نقاط من الأهلي بنهاية الموسم على خلفية انسحابه من مباراة القمة.

وأضاف شبانة أن أزمة زيزو أخذت مساحة كبيرة من تفكير النادي وهو ما اعترف به بيسيرو نفسه أمس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي.

واكمل شبانة بأن الإدارة اهتمت أكثر خلال الفترة الماضية بدراسة كيفية الخروج بأكبر مكاسب من زيزو قبل رحيله والتي كان اخرها توقيع عقوبة مالية على اللاعب بعد خروجه بتصريحات تليفزيونية تأكد إنه تحت امر نادي الزمالك.

