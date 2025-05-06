أسطورة إيطاليا يتحدث عن موهبة برشلونة.. طالع التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث فابيو كابيلو المدير الفني الإيطالي الأسبق لعدد كبير من أندية القم، مثل ريال مدريد وروما ومنتخب إنجلترا، عن لامين يامال نجم برشلونة قبل مواجهة إنتر ميلان.

يلتقي برشلونة مع مضيفه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام ال١٠ مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، اليوم الثلاثاء الموافق ٦ مايو من موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي ثلاث أهداف لكل منهما، وتذاع على قناة بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

أسطورة إيطاليا يتحدث عن موهبة برشلونة

قال كـابـيـلو :

هذه اول مباراة لـ لامين في سان سيرو لكن لا تعتقدوا أن ساقيه سترتجفان.

آمل أن لا يتراجع إنتر كما فعل في آخر 20 دقيقة ضد بايرن.

التراجع أمام لامين سيكون انتحارًا.

الفتى لا يبدو من النوع الذي يهاب المواقف.

بين اليورو ودوري الأبطال والتحديات ضد ريال مدريد، أثبت أنه يملك شخصية بطل: كلما كان الحدث أكبر، ارتفع مستواه أكثر.

