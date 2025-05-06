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أحمد جودة - القاهرة -

غادر كيفن مولر، حارس هايدنهايم، المستشفى مساء الإثنين، معبرا عن امتنانه لدعم شريكته له منذ إصابته بارتجاج في المخ خلال مباراة بالدوري الألماني (بوندسليجا).

مولر يشكر شريكته بعد "فقدان الوعي"

وتعرض مولر (34 عاما) للإصابة خلال مباراة فريقه أمام بوخوم، الجمعة الماضي، عندما اصطدم بلاعب الفريق المنافس إبراهيما سيسوكو، مما تسبب في فقدانه الوعي مؤقتا.

ونشر مولر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة لشريكته، قال فيها: "سواء عندما كنت أعاني من القيء المتكرر، أو أتألم في زاوية الغرفة، أو أشعر بدوار شديد لدرجة أنني نسيت أي عام نعيش فيه، شكرا لك على دعمك الدائم. أحبك".

وأرفق المنشور بصورة له جالسا على الأريكة، مرتديا ضمادة على جبهته ومرفوعا إبهاميه.

وأضاف مولر: "أموري تتحسن بشكل واضح، وأتطلع إلى العودة للملاعب مع الفريق قريبا".

يحتل هايدنهايم المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب بوندسليجا، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.